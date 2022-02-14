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    «Эспаньол» упустил победу над «Барселоной» в каталонском дерби

    «Эспаньол» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 2:2.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Счет в матче уже на 2-й минуте открыли гости. Альба навесил от угла штрафной на дальнюю штангу, где передачу ногой в падении замкнул Педри.

    Хозяева отыгрались на 40-й минуте. Серхи Дардер с линии штрафной в верхний дальний угол пробил.

    На 64-й минуте Рауль де Томас классно принял мяч на линии штрафной «Барселоны» после флангового навеса, сделал несколько шагов вперёд и вколотил его в сетку.

    А на 6-й компенсированной минуте Френки Де Йонг после флангового навеса Траоре вколотил мяч в нижний угол головой, сравняв счет.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Барселона 2:2
    Голы: 0:1 Педри (2'), 1:1 Серхи Дардер (40'), 2:1 Рауль Де Томас (64'), 2:2 Люк де Йонг (90 + 6') Эспаньол: Диего Лопес, Алейш Видаль (Фернандо Калеро, 89'), Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Кейди Баре (Мануэль Морланес, 62'), Хавьер Пуадо, Янхель Эррера, Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Николас Рибаудо, 61'), Рауль Де Томас Барселона: Pablo Gavira (Николас Гонсалес, 72'), Ферран Торрес, Адама Траоре, Френки де Йонг (Пьер-Эмерик Обамеянг, 62'), Серхио Бускетс, Педри (Люк де Йонг, 89'), Жорди Альба (Усман Дембеле, 72'), Жерар Пике, Рональд Араухо (Эрик Гарсия, 46'), Серджино Дест, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Кейди Баре (23'), Тонни Триндаде Вильена (60'), Жерар Пике (74'), Хавьер Пуадо (76'), Эрик Гарсия (78'), Николас Гонсалес (83'), Николас Рибаудо (90 + 2')

    «Барселона» с 39 очками поднялась в таблице на 4-е место. «Эспаньол» с 28 очками занимает 13-ю позицию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Барселона» 20 февраля в гостях сыграет с «Валенсией», «Эспаньол» в этот же день примет «Севилью».

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