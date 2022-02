Роналду повторил свою худшую серию без голов с 2010 года

Форвард «Манчестер Юнайтед»на протяжении пяти матчей не может поразить ворота соперников, сообщает Sky Sports Statto.

Данная серия является для португальца худшей с 2010 года. Тогда он, выступая за «Реал», также не мог забить пять игр, однако тот отрезок вместил летний перерыв.

В последний раз Роналду забивал в 20-м туре АПЛ как раз в ворота «Бернли» (3:1) 30 декабря 2021-го.

Cristiano Ronaldo has failed to score in his last 5️⃣ apps — his worst run without a club goal for over 1️⃣1️⃣ years, since run of 5 at Real Madrid (May-Sept 2010)

No goals in his last 🔟 @premierleague sub apps, since 2 v Wigan in Dec 2006 pic.twitter.com/nbDulMDSmX