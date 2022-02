Зума грозит наказание за жестокое обращение с животными

Защитника «Вест Хэма»могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

В интернете появилось видео, как француз бьет свою кошку. Сообщается, что его снял брат 27-летнего французского футболиста.

«Извините. Я приношу извинения тем, кого шокировало это видео. Наши две кошки в порядке и здоровы. Наша семья любит и лелеет их, это был единичный случай, который больше не повторится», — цитирует Sky Sports Зума.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j