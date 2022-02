Нойер повторил рекорд Кана по победам в Бундеслиге

«Бавария» одержала победу над «Лейпцигом» в 21-м туре Бундеслиги (3:2).

Для голкипера мюнхенской команды Мануэля Нойера эта победа стала 310-й в рамках Бундеслиги, сообщает OptaFranz.

Он повторил рекорд бывшего вратаря «Баварии» Оливера Кана, также одержавшего 310 побед в чемпионате Германии.

310 — Manuel Neuer has finished on the winning side in a Bundesliga match for the 310th time, equalling Oliver Kahn's historic record in the competition. Neuer's next victory will see him become the outright leader for Bundesliga wins among players. Winners. #FCBRBL pic.twitter.com/UdY5BmgXXA