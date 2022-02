ЦСКА проиграл борьбу за Фернандеша. Игрок продолжит карьеру в Турции

Полузащитник «Бенфики», вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Турции.

23-летний португалец близок к переходу в «Бешикташ» за 6 млн евро, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

After deal collapsed with Galarasaray now Gedson Fernandes is set to join Besiktas. Deal in place for €6m, contract until June 2025. Besiktas are now preparing contracts. 📑🦅 #Besiktas

Gedson’s expected to arrive in Istanbul tomorrow, per @yagosabuncuoglu. 🛩🇹🇷