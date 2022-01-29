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    Фанаты «Динамо» присоединились к бойкоту закона о Fan ID

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    Фанаты московского «Динамо» поддержали бойкот матчей, посещение которых будет возможным только при наличии электронных паспортов для болельщиков (Fan ID).

    Болельщики «Динамо»
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    Болельщики «Динамо»

    «Объединения болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой!

    Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы, гарантированные Конституцией РФ», — говорится в заявлении фанатов «Динамо».

    Ранее аналогичное решение приняли фанатские объединения «Спартака», «Крыльев Советов», «Уфы» и «Ростова».

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.

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