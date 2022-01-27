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    «Кубань» арендовала капитана «Нижнего Новгорода»

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    Капитан «Нижнего Новгорода» Александр Сапета перешел в «Кубань» на правах аренды.

    Александр Сапета
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    Александр Сапета

    «С ФК "Нижний Новгород" пройден немалый путь и достигнута заветная цель. Я делал все, что было в моих силах и всегда старался выполнять то, что обещал.

    Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду.

    Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда вместе и до конца!», — сказал игрок.

    32-летний полузащитник выступал за «Нижний Новгород» с сентября 2018 года. Он провел за команду 90 матчей и забил 11 мячей.

    «Кубань» занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков в 25 матчах.

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