«Кубань» арендовала капитана «Нижнего Новгорода»

Капитан «Нижнего Новгорода»перешел вна правах аренды.

«С ФК "Нижний Новгород" пройден немалый путь и достигнута заветная цель. Я делал все, что было в моих силах и всегда старался выполнять то, что обещал.

Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду.

Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда вместе и до конца!», — сказал игрок.

32-летний полузащитник выступал за «Нижний Новгород» с сентября 2018 года. Он провел за команду 90 матчей и забил 11 мячей.

«Кубань» занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков в 25 матчах.