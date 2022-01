Экс-наставник сборной Англии Ходжсон возглавил «Уотфорд»

Бывший главный тренер сборной Англиивозглавил

Последним местом работы 74-летнего англичанина был «Кристал Пэлас», который он покинул по окончании прошлого сезона.

Ранее Ходжсон также возглавлял «Ливерпуль», «Фулхэм» и «Интер».

Ходжсон стал уже третьим тренером «Уотфорда» в этом сезоне. С октября с клубом работал Клаудиньо Раньери, а до него — Хиско Муньос.

После 20 матчей «Уотфорд» занимает в таблице АПЛ предпоследнее, 19-е место.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.

Welcome to Watford, Roy!