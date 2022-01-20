«Рубин» и «Факел» сыграли вничью на сборе в Турции

Казанскийв товарищеском матче встретился с воронежским. Игра проходила в турецком Белеке, где обе команды проводят тренировочные сборы перед возобновлением сезона в Росии. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 4:4.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Герман Онугха (дубль), Егор Тесленко и Александр Зуев. За воронежцев в свою очередь забивали Андрей Разборов, Максим Максимов, Олег Дмитриев и Михаил Смирнов. Финальный свисток арбитра зафиксировал зрелищную ничью.

«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. 28 февраля команда Слуцкого проведёт гостевой матч с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России. «Факел» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.