«Удинезе» и «Арсенал» согласовали переход Пабло Мари

«Удинезе» заключил соглашение с лондонским «Арсеналом» об аренде защитника, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт будет рассчитан до июня 2022 года и сделка уже готова к подписанию. Испанский футболист перейдет в «Удинезе» на правах аренды без возможности выкупа.

Udinese have completed the agreement with Arsenal to sign Pablo Marí on loan until June. Deal set to be signed. 🤝🇪🇸 #AFC

Pablo Marí will join Udinese on straight loan — no buy option included. @DiMarzio