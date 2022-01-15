Миколенко рассказал о беседе с Зинченко и Ярмоленко перед переходом в «Эвертон»

Украинский защитник «Эвертона»рассказал о своей мотивации и о беседе с соотечественникамиперед трансфером, сообщает Liverpool Echo.

«Я ощущаю большую ответственность. У "Эвертона" остался один левый защитник, так что всё зависит от меня, моей игры и стремления показать, на что я способен. Я сосредоточен на своей роли в команде и буду стараться показать максимум возможностей.

У меня огромная мотивация играть и пытаться заменить столь популярного игрока, как Динь. Для меня самое важное — носить футболку "Эвертона". Мне нравится ощущать давление, это делает меня сильнее.

Я общался с Зинченко и Ярмоленко, они оба сказали, что Премьер-лига — очень трудный турнир. Здесь нужно готовиться к каждой игре, как к последней. Зинченко отдельно отметил важность восстановления после каждого матча из-за напряжённого графика Премьер-лиги. Я прислушался к этим советам», — сказал Миколенко.