Семак рассказал о планах «Зенита» на зимние сборы

Главный тренер «Зенита»рассказал о планах «сине-бело-голубых» на зимние сборы, сообщает официальный сайт команды.

«План такой же, как и в предыдущие годы — подготовиться к возобновлению еврокубков и чемпионата. Первые сборы нужны, чтобы привести в порядок наше функциональное состояние, а на вторых у нас запланировано участие в турнире, поэтому в Португалии сосредоточимся на игровой практике.

Конечно, приезжая на сборы в Эмираты, мы понимаем, какие клубы здесь готовятся, и делаем максимум возможного для того, чтобы сыграть столько, сколько нам нужно, и с теми соперниками, которые будут составлять нам достойную конкуренцию. На этот раз все значительно лучше, чем в прошлом году», — сказал Семак.