СМИ: «Дженоа» может уволить Шевченко

в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера команды

Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября. В девяти матчах чемпионата Италии генуэзский клуб под руководством украинского специалиста потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. «Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В минувшее воскресенье «Дженоа» проиграла на своем поле «Специи» (0:1).

По информации Telenord, руководство клуба после этого задумалось об увольнении Шевченко.

«Дженоа» рассматривает возвращение в команду Давиде Баллардини, вместо которого и был назначен Шевченко, и Роландо Марана.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Польши, которая сыграет против России в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.