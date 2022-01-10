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    СМИ: «Дженоа» может уволить Шевченко

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    «Дженоа» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября. В девяти матчах чемпионата Италии генуэзский клуб под руководством украинского специалиста потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. «Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    В минувшее воскресенье «Дженоа» проиграла на своем поле «Специи» (0:1).

    По информации Telenord, руководство клуба после этого задумалось об увольнении Шевченко.

    «Дженоа» рассматривает возвращение в команду Давиде Баллардини, вместо которого и был назначен Шевченко, и Роландо Марана.

    Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Польши, которая сыграет против России в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

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