Источник: Миранчук не хочет переходить из «Аталанты» в «Дженоа»

Переход полузащитникаизна данный момент не согласован.

Клубы договорились между собой об аренде с последующим выкупом, но пока не получается достичь соглашения об условиях сделки со стороной футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио уточняет, что российский игрок не хочет уходить в «Дженоа», хотя «Аталанта» убеждает его, что это наилучший вариант.

Ранее стало известно, что в приглашении 26-летнего хавбека лично заинтересован главный тренер команды из Генуи Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Миранчук провел 10 матчей в Серии А, забив один гол.

После 19 матчей подопечные Джан Пьеро Гасперини с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Календарь и таблица Серии А

«Дженоа» является одним из кандидатов на вылет, с 12 очками занимая 19-е место.