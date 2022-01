Защитник «Ниццы»перешел в «Уотфорд», сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение 27-летнего ивуарийца с «шершнями» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Welcome to Watford, Hassane! 👋

✍️ Kamara joins from Ligue 1 side OGC Nice on a deal until June 2025.@_AFEX