«Осасуна» — «Атлетик»: сет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на десятой минуте открыли хозяева — отличился Кике. Гости ответили хет-триком, который оформил полузащитник Ойан Сансет.
В компенсированное время аргентинский форвард «Осасуны» Чими Авила получил две желтые карточки подряд и был удален.
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Атлетик 1:3
Голы: 1:0 Энрике Гарсия (10'), 1:1 Ойан Сансет (16'), 1:2 Ойан Сансет (25'), 1:3 Ойан Сансет (68') Осасуна: Серхио Эррера, Гарсия Унай Лугеа (Хави Мартинес, 74'), Давид Гарсия, Хуан Крус, Начо Видаль (Роберто Торрес, 64'), Хон Монкайола, Лукас Торро, Рубен Гарсия (Эсекьель Авила, 74'), Хосе Анхель (Мануэль Санчес, 83'), Энрике Гарсия, Анте Будимир (Энрике Барха, 64') Атлетик: Ойан Сансет (Nico Serrano, 84'), Иньяки Уильямс, Икер Муньяин (Alex Petxa, 90'), Унай Венседор, Дани Гарсия (Микель Весга, 75'), Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 75'), Микель Баленсиага (Перу Ноласкоайн, 90'), Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос, Унай Симон Предупреждения: Хосе Анхель (66'), Лукас Торро (76'), Серхио Эррера (78'), Эсекьель Авила (90 + 3'), Эсекьель Авила (90 + 4'), Иньиго Мартинес (90 + 5')
«Атлетик» с 27 очками идет десятым в турнирной таблице Ла Лиги. У «Осасуны» 22 очка и 14-я позиция.