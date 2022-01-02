Тухель объяснил исключение Лукаку из состава «Челси»

Напомним, ранее бельгийский форвард дал интервью, в котором усомнился в системе игры Тухеля и пожаловался на свою роль в команде. Также Лукаку отметил, что сожалеет об уходе из «Интера» минувшим летом.
«История получилась слишком большой и громкой, она случилась слишком близко по времени к матчу, поэтому я решил, что нужно оградить подготовку к игре, вот почему он не в составе.
Конечно, мы с ним общались дважды. Я разговаривал со своими главными игроками, после чего мы пришли к выводу, что до матча остается слишком мало времени.
Мы отложили решение по этому вопросу, поскольку нужно было полностью сосредоточиться на игре. На мой взгляд, будет проще, если его не будет в составе.
Безусловно, это трудное решение, но я думаю, что его нужно было принять», — цитирует Тухеля Sky Sports.