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    Тухель объяснил исключение Лукаку из состава «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку не вошел в состав команды на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Напомним, ранее бельгийский форвард дал интервью, в котором усомнился в системе игры Тухеля и пожаловался на свою роль в команде. Также Лукаку отметил, что сожалеет об уходе из «Интера» минувшим летом.

    «История получилась слишком большой и громкой, она случилась слишком близко по времени к матчу, поэтому я решил, что нужно оградить подготовку к игре, вот почему он не в составе.

    Конечно, мы с ним общались дважды. Я разговаривал со своими главными игроками, после чего мы пришли к выводу, что до матча остается слишком мало времени.

    Мы отложили решение по этому вопросу, поскольку нужно было полностью сосредоточиться на игре. На мой взгляд, будет проще, если его не будет в составе.

    Безусловно, это трудное решение, но я думаю, что его нужно было принять», — цитирует Тухеля Sky Sports.

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