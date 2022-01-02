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    «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», отыгравшись с 0:2

    «Челси» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 9-й минуте. Жота закрутил мяч с правого фланга, Чалоба у линии штрафной «Челси» пробил головой в падении по мячу вместо того, чтобы вынести его ногой. Получился рикошет от газона, после которого Мане перехватил мяч, ушёл в сторону от Менди и пробил в практически пустые ворота мимо защитника.

    А на 26-й минуте Александер-Арнольд из глубины поля на правом фланге выполнил великолепную передачу в штрафную «Челси» на Салаха, который обработал мяч и с острого угла пробил под ближнюю штангу, поймав Менди на противоходе.

    На 42-й минуте лондонцы отыграли один мяч. Алонсо навесил со штрафного к воротам «Ливерпуля», Келлехер в прыжке выбил мяч к границе штрафной площади, а там Ковачич в касание с лёта нанёс удар — мяч по красивой дуге полетел под перекладину.

    В добавленное к первому тайму время Канте сделал скидку головой к штрафной «Ливерпуля», Пулишич вырвался на оперативный простор и нанес роскошный удар в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ливерпуль 2:2
    Голы: 0:1 Садио Мане (9'), 0:2 Мохамед Салах (26'), 1:2 Матео Ковачич (42'), 2:2 Кристиан Пулишич (45 + 1') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба (Жоржиньо, 70'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц (Каллум Хадсон-Одои, 79') Ливерпуль: Садио Мане (Кёртис Джонс, 90'), Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 69'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер (Наби Кейта, 69'), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Кивин Келлехер Предупреждения: Садио Мане (1'), Кристиан Пулишич (17'), Ибраима Конате (83')

    «Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.

    Календарь и таблица АПЛ

    15 января лондонский клуб сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» на следующий день примет «Брентфорд».

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