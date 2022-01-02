«Челси» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

Гости открыли счет на 9-й минуте. Жота закрутил мяч с правого фланга, Чалоба у линии штрафной «Челси» пробил головой в падении по мячу вместо того, чтобы вынести его ногой. Получился рикошет от газона, после которого Мане перехватил мяч, ушёл в сторону от Менди и пробил в практически пустые ворота мимо защитника.
А на 26-й минуте Александер-Арнольд из глубины поля на правом фланге выполнил великолепную передачу в штрафную «Челси» на Салаха, который обработал мяч и с острого угла пробил под ближнюю штангу, поймав Менди на противоходе.
На 42-й минуте лондонцы отыграли один мяч. Алонсо навесил со штрафного к воротам «Ливерпуля», Келлехер в прыжке выбил мяч к границе штрафной площади, а там Ковачич в касание с лёта нанёс удар — мяч по красивой дуге полетел под перекладину.
В добавленное к первому тайму время Канте сделал скидку головой к штрафной «Ливерпуля», Пулишич вырвался на оперативный простор и нанес роскошный удар в дальний угол.
«Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.
15 января лондонский клуб сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» на следующий день примет «Брентфорд».