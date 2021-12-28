Стартовые составы на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).
«Саутгемптон»: Форстер, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Валери, Перро, Диало, Уорд-Праус, С. Армстронг, А. Армстронг, Лонг. Запасные: Кабальеро, Симё, Смол, Эльюнусси, Редмонд, Телла, Броя, Уолкотт.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Регилон, Эмерсон, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Алли, Хын Мин, Кейн. Запасные: Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Н’Домбеле, Моура, Скипп, Уайт, Хиль.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери — Тим Робинсон.