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    Стартовые составы на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»

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    Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

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    Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).

    «Саутгемптон»: Форстер, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Валери, Перро, Диало, Уорд-Праус, С. Армстронг, А. Армстронг, Лонг. Запасные: Кабальеро, Симё, Смол, Эльюнусси, Редмонд, Телла, Броя, Уолкотт.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Регилон, Эмерсон, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Алли, Хын Мин, Кейн. Запасные: Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Н’Домбеле, Моура, Скипп, Уайт, Хиль.

    Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери — Тим Робинсон.

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