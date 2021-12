«Интер» предложит новый контракт Шкриньяру

«Интер» работает над продлением контракта с защитником, сообщает инсайдер Николо Скира.

Футболисту будет предложено соглашение до 2026 года. Действующий контракт игрока с «нерадзурри» рассчитан до июня 2023-го. Сам игрок хочет остаться в «Интере».

#Inter are working to extend Milan #Skriniar's contract until 2026. The centre-back wants to stay at Inter and in the next weeks there will be a meeting to try to reach an agreement. #transfers https://t.co/VgWrzIJRJJ