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    Хомуха — о Сергееве: Командный футболист, активен в прессинге, выполняет все функции

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    Бывший тренер «Риги» Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

    Дмитрий Хомуха
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    Дмитрий Хомуха

    Хомуха работал с футболистом в латвийском клубе в 2016 году.

    «Сложно говорить, как Сергеев адаптируется в "Зените", но я считаю, что у него хорошие шансы заиграть.

    Это командный футболист. Выполняет все функции, которые ему вменяются. Очень активен в прессинге, не сторонится этого.

    Сергеев мало играл в "Риге", потому что у него сложилась не очень благоприятная ситуация. Из-за нее он принял решение покинуть команду.

    Но в целом он соответствовал требованиям и неплохо выглядел с точки зрения игры. Мы не просто так его взяли в команду. По содержанию игры все было нормально.

    Иван был очень полезен в подыгрыше. На момент перехода в "Ригу" он неплохо проявил себя во второй лиге в России. У него уже тогда имелись бомбардирские качества», — отметил Хомуха «Р-Спорту».

    Сергеев — лучший бомбардир «Крыльев». В активе нападающего 6 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах РПЛ в текущем сезоне.

    Сообщалось, что «Зенит» уже согласовал с ним условия контракта.

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