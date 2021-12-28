Хомуха — о Сергееве: Командный футболист, активен в прессинге, выполняет все функции

Бывший тренер «Риги»высказался о предстоящем переходе нападающего «Крыльев Советов»

Хомуха работал с футболистом в латвийском клубе в 2016 году.

«Сложно говорить, как Сергеев адаптируется в "Зените", но я считаю, что у него хорошие шансы заиграть.

Это командный футболист. Выполняет все функции, которые ему вменяются. Очень активен в прессинге, не сторонится этого.

Сергеев мало играл в "Риге", потому что у него сложилась не очень благоприятная ситуация. Из-за нее он принял решение покинуть команду.

Но в целом он соответствовал требованиям и неплохо выглядел с точки зрения игры. Мы не просто так его взяли в команду. По содержанию игры все было нормально.

Иван был очень полезен в подыгрыше. На момент перехода в "Ригу" он неплохо проявил себя во второй лиге в России. У него уже тогда имелись бомбардирские качества», — отметил Хомуха «Р-Спорту».

Сергеев — лучший бомбардир «Крыльев». В активе нападающего 6 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах РПЛ в текущем сезоне.

Сообщалось, что «Зенит» уже согласовал с ним условия контракта.