«Барселона» объявила о подписании нападающего «Ман Сити» Торреса

«Барселона» объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года, а сумма отступных составляет один миллиард евро. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 10 млн евро.

Презентация футболиста пройдет в понедельник, 3 января на домашнем стадионе «Барселоны» -«Камп Ноу».

Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году.