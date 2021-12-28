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    «Барселона» объявила о подписании нападающего «Ман Сити» Торреса

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    «Барселона» объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса, сообщает пресс-служба клуба.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года, а сумма отступных составляет один миллиард евро. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 10 млн евро.

    Презентация футболиста пройдет в понедельник, 3 января на домашнем стадионе «Барселоны» -«Камп Ноу».

    Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году.

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