Миранчук попал в заявку на матч «Аталанта» — «Рома»

«Аталанта» опубликовала список футболистов, которые смогут выйти на поле в матче 18-го тура Серии A против «Ромы». В заявке оказался российский полузащитник

📋 I nostri convocati per #AtalantaRoma!

👇 Our squad list for tomorrow's clash!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/pWZFEPelnY