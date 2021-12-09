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    Гол Комличенко в ворота «Зенита» признан ЭСК ошибочным

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    В четверг, 9 декабря, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по матчу 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (2:2).

    Гол Комличенко был забит не по правилам
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    Гол Комличенко был забит не по правилам

    ЭСК признал ошибку судьи Алексея Матюнина, засчитавшего гол Николая Комличенко в ворота «Зенита» (2:2).

    «ЭСК признала ошибочным решение судьи засчитать гол Комличенко в ворота "Зенита". Форвард "Ростова" Комличенко нарушал правила в борьбе с Ракицким», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

    Департамент судейства и департамент инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с неудалением игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова на 9-й минуте матча.

    Согласно решению ЭСК, судья Алексей Матюнин ошибочно не удалил Чистякова за лишение соперника явной возможности забить гол.

    Как указано в обосновании решения, имело место лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара, что должно наказываться удалением игрока с поля с показом красной карточки.

    Также «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Матюнина в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ростова» на 80-й минуте матча.

    «Игрок "Ростова" Максим Осипенко вел борьбу за позицию с атакующим игроком "Зенита" Деяном Ловреном в собственной штрафной площади с одновременным и обоюдным использованием рук.

    В подобных эпизодах арбитрам даны рекомендации продолжать игру», — говорится в заключении комиссии.

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