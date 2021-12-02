«Навбахор» выступил с заявлением по поводу угроз в адрес Канчельскиса

Узбекский клуб «Навбахор» выступил с заявлением по ситуации с угрозами в адрес бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной России

«Вчера, 1 декабря 2021 года, в российских и отечественных интернет-изданиях и социальных сетях, специализирующихся на спорте, распространилась информация о российском тренере Андрее Канчельскисе и об угрозе в адрес него со стороны неизвестных лиц. Данное сообщение было по-разному воспринято футбольным сообществом нашей страны, вводя в заблуждение население и болельщиков ПФК "Навбахор" о том, что клуб причастен к данному инциденту из за судебного разбирательства между клубом и тренером.

В связи с этим ПФК "Навбахор" сообщает, что на решение ФИФА, вынесенное в августе 2021 года, обязывающее клуб выплатить $ 1,6 млн США в качестве компенсации, подана апелляционная жалоба в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне, Швейцария. Для защиты ПФК "Навбахор" были привлечены иностранные юристы, и следует особо отметить, что клуб представил в КАС доказательства, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА.

Также следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК "Навбахор" с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в КАС.

Более того, ПФК "Навбахор" и юристы, защищающие интересы клуба, задолго до распространения информации в СМИ были проинформированы о данном инциденте от юриста Андрея Канчельскиса. В свою очередь, юристы ПФК "Навбахор" заявили о непричастности клуба к данному инциденту и выразили готовность в оказании содействия в правомерном разрешении данного вопроса.

Следует отметить, что распространение данной информации в интернет-изданиях и социальных сетях может серьёзно навредить репутации и имиджу ПФК "Навбахор" перед гражданами нашей страны, болельщиками и зарубежным футбольным сообществом.

Уважаемые болельщики, наш клуб ответственно подходит к разрешению любого инцидента, привлекая юридическое сопровождение. Наш основной принцип — всегда разрешать все споры законным путем», — говорится на официальном сайте «Навбахора».

Ранее стало известно, что Канчельскис обратился с заявлением в полицию. 22 ноября в кафе в Москве неизвестный мужчина угрожал ему физической расправой и требовал согласиться на меньшие деньги за работу в «Навбахоре».

Напомним, Канчельскис тренировал команду с 2018 по 2020 год. Специалисту по условиям ФИФА должны выплатить 1,6 миллиона долларов.