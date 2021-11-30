Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю имени Яшина

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выиграл приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

Второе место занял Эдуар Менди («Челси»), третье — Ян Облак («Атлетико»), четвертое — Эдерсон («Манчестер Сити»), пятое — Мануэль Нойер («Бавария»).

На награду также претендовали Самир Ханданович («Интер»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и Кейлор Навас («ПСЖ»).

Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.

Лондонский «Челси» получил приз лучшему клубу года по версии журнала France Football. Издание впервые вручает эту награду.

В 2021 году «синие» выиграл Лигу чемпионов, занял четвертое место в АПЛ и вышел в финал Кубка Англии.