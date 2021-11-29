ПСЖ предложит контракт Винисиусу

хочет приобрести у «Реала» вингера, сообщает ABC.

По данным источника, парижане хотят переманить талантливого бразильца огромной зарплатой. Винисиус будет зарабатывать в ПСЖ более 17 миллионов евро в год в случае, если дождется завершения своего контракта с мадридцами и переедет в Париж на правах свободного агента.

Действующий контракт футболиста с «Реалом» действует до лета 2024 года. По нему он получает 3,3 миллиона евро в год. Сообщается, что в королевском клубе работают над продлением игрока и собираются предложить ему новый договор с годовой зарплатой в размере 8,8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Реал» 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.