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    ПСЖ предложит контракт Винисиусу

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    «Пари Сен-Жермен» хочет приобрести у «Реала» вингера Винисиуса Жуниора, сообщает ABC.

    Винисиус
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    Винисиус

    По данным источника, парижане хотят переманить талантливого бразильца огромной зарплатой. Винисиус будет зарабатывать в ПСЖ более 17 миллионов евро в год в случае, если дождется завершения своего контракта с мадридцами и переедет в Париж на правах свободного агента.

    Действующий контракт футболиста с «Реалом» действует до лета 2024 года. По нему он получает 3,3 миллиона евро в год. Сообщается, что в королевском клубе работают над продлением игрока и собираются предложить ему новый договор с годовой зарплатой в размере 8,8 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Реал» 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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