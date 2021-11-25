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    «Тоттенхэм» неожиданно проиграл аутсайдеру группы G в Лиге конференций

    «Мура» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Тоттенхэм» потерпел поражение от словенской «Муры» в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

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    Встреча группы G, которая прошла в Мариборе, завершилась со счетом 2:1.

    На гол Томи Хорвата на 11-й минуте «шпоры» ответили точным ударом Гарри Кейна на 72-й минуте.

    Игра была близка к ничьей, но на четвертой компенсированной арбитром минуте Амадей Мароша принес хозяевам победу.

    Отметим, что с 31-й минуте лондонцы играли в меньшинстве из-за удаления Райана Сесеньона.

    В другом матче «Ренн» у себя дома разошелся миром с «Витессом» со счетом 3:3 и обеспечил себе выход в 1/8 финала.

    В заключительном туре «Тоттенхэм» примет «Ренн», а «Витесс» — «Муру».

    Группа G: 1. «Ренн» — 11 очков, 2. «Витесс» — 7, 3. «Тоттенхэм» — 7, 4. «Мура» — 3.

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