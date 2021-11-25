«Мура» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

Футболисты «Муры» Фото: nsmura.si
Встреча группы G, которая прошла в Мариборе, завершилась со счетом 2:1.
На гол Томи Хорвата на 11-й минуте «шпоры» ответили точным ударом Гарри Кейна на 72-й минуте.
Игра была близка к ничьей, но на четвертой компенсированной арбитром минуте Амадей Мароша принес хозяевам победу.
Отметим, что с 31-й минуте лондонцы играли в меньшинстве из-за удаления Райана Сесеньона.
В другом матче «Ренн» у себя дома разошелся миром с «Витессом» со счетом 3:3 и обеспечил себе выход в 1/8 финала.
В заключительном туре «Тоттенхэм» примет «Ренн», а «Витесс» — «Муру».
Группа G: 1. «Ренн» — 11 очков, 2. «Витесс» — 7, 3. «Тоттенхэм» — 7, 4. «Мура» — 3.