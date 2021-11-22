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    Хачатурянц предоставит сборной России время на подготовку к стыкам ЧМ-2022

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    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что матчи чемпионата России будут перенесены в пользу подготовки национальной команды к стыковым играм отбора на ЧМ-2022.

    Ашот Хачатурянц
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    Ашот Хачатурянц

    «Моя задача, чтобы люди молодого поколения приходили не только на "Спартак" — "Зенит", но и на матч "Уфа" — "Урал". Мы все время об этом говорим. Чтобы люди пришли, футбол должен быть зрелищем.

    В Италии за полдня сборная получила поддержку от лиги и населения ради стыковых матчей. Интерес в нашей стране не меньше. Мы заинтересованы в том, чтобы сборная удачно сыграла в стыках.

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    • Ей будет предоставлено это время. Куда перенесем? Зависит от того, как сыграют наши клубы в еврокубках. У нас есть три варианта», — приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

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