Хачатурянц предоставит сборной России время на подготовку к стыкам ЧМ-2022

Президент РПЛзаявил, что матчи чемпионата России будут перенесены в пользу подготовки национальной команды к стыковым играм отбора на ЧМ-2022.

«Моя задача, чтобы люди молодого поколения приходили не только на "Спартак" — "Зенит", но и на матч "Уфа" — "Урал". Мы все время об этом говорим. Чтобы люди пришли, футбол должен быть зрелищем.

В Италии за полдня сборная получила поддержку от лиги и населения ради стыковых матчей. Интерес в нашей стране не меньше. Мы заинтересованы в том, чтобы сборная удачно сыграла в стыках.

Ей будет предоставлено это время. Куда перенесем? Зависит от того, как сыграют наши клубы в еврокубках. У нас есть три варианта», — приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».