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    «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон»

    «Манчестер Сити» — «Эвертон»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Манчестер Сити» в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Эвертон» — 3:0.

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    «Горожане» открыли счет на 44-й минуте, когда Жоау Канселу внешней стороной стопы вырезал шикарную передачу в штрафную, где Рахим Стерлинг оторвался от опекуна и в касание направил мяч в ворота.

    На 55-й минуте преимущество хозяев удвоил Родриго Эрнандес, который удачно поймал отскок за пределами штрафной и в касание вколотил мяч под перекладину.

    Победную точку на 86-й минуте поставил Бернарду Силва, переправивший мяч в ворота из пределов вратарской.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Эвертон 3:0
    Голы: 1:0 Рахим Стерлинг (44'), 2:0 Родриго Эрнандес (55'), 3:0 Бернарду Силва (86') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт (Натан Аке, 76'), Жоау Канселу, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг, C.Palmer (James McAtee, 87'), Филип Фоден (Рияд Марез, 58') Эвертон: Ришарлисон, Эндрос Таунсенд, Демарай Грей (Алекс Айуоби, 17'), Аллан (Tyler Onyango, 90'), Фабиан Делф (Хосе Саломон Рондон, 63'), Энтони Гордон, Лука Динь, Майкл Кин, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Ришарлисон (31'), Эмерик Лапорт (45 + 3')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (26 очков), а «Эвертон» — 11-е (15 очков).

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