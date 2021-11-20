Клопп: Мы провели выдающийся матч и прибавляли по ходу игры

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (4:0).

«Мы провели выдающийся матч. Мы прибавляли по ходу игры, становились все сильнее и сильнее.

Мы качественно контролировали ход матча и здорово действовали в решающие моменты. Это была смесь зрелого и эффектного выступления.

В таких матчах важно держать соперника подальше от ваших ворот и действовать решительно в остальных зонах.

Чемпионат сейчас очень тяжелый. Теперь впереди нас ждет самая напряженная часть сезона. Декабрь и январь будут безумными.

У нас есть игроки, которые возвращаются в строй, но ребята, которые играли сегодня, показали себя действительно хорошо и сделали именно то, что должны были.

Мы знаем, на что способен "Арсенал", и мы не позволили ему сегодня свои качества продемонстрировать. Это самый большой комплимент, который я только могу сделать своей команде.

Ощущения замечательные, потому что мы сыграли действительно отлично, и такие выступления нельзя принимать как данность», — заявил Клопп в эфире Sky Sports.