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    Клопп: Мы провели выдающийся матч и прибавляли по ходу игры

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (4:0).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы провели выдающийся матч. Мы прибавляли по ходу игры, становились все сильнее и сильнее.

    Мы качественно контролировали ход матча и здорово действовали в решающие моменты. Это была смесь зрелого и эффектного выступления.

    В таких матчах важно держать соперника подальше от ваших ворот и действовать решительно в остальных зонах.

    Чемпионат сейчас очень тяжелый. Теперь впереди нас ждет самая напряженная часть сезона. Декабрь и январь будут безумными.

    У нас есть игроки, которые возвращаются в строй, но ребята, которые играли сегодня, показали себя действительно хорошо и сделали именно то, что должны были.

    Мы знаем, на что способен "Арсенал", и мы не позволили ему сегодня свои качества продемонстрировать. Это самый большой комплимент, который я только могу сделать своей команде.

    Ощущения замечательные, потому что мы сыграли действительно отлично, и такие выступления нельзя принимать как данность», — заявил Клопп в эфире Sky Sports.

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