Карпин продолжит подготовку сборной России к мартовским матчам, заявил Дюков

«Я бы не говорил в целом по игре о каком-то невезении. Были моменты, в которых нам везло.
Но в конкретном моменте с пропущенным мячом можно говорить не о невезении, а о потери концентрации. Но этой потере предшествовала травма, которую получил Кудряшов.
Но в целом — да, мы были в 10 минутах от того, чтобы завоевать прямую путевку в Катар. Обидное поражение.
Надо признать, что сборная Хорватии владела преимуществом, создавала моменты. И сложно, когда нет контригры, постоянно защищаться и держать это давление. В принципе, 80 минут это удавалось.
По самоотдаче и по организации игры в обороне особых вопросов нет. Но хотелось бы что бы команда хотела играть в футбол сама, а не препятствовала сопернику это делать.
Федора поддержала вся команда. Все понимают, что это футбол и в его положении мог оказаться каждый. Да, момент сложный, потеря концентрации, тут надо задать вопрос самому Федору. Но как я и говорил уже, он прямо перед этим моментом получил травму.
С Карпиным встреча, конечно, будет. Подведем итоги тех матчей, которые сборная провела осенью. Обсудим, что получилось и что не получилось.
Валерий Георгиевич продолжит подготовку команды к мартовским матчам», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».