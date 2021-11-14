Карпин продолжит подготовку сборной России к мартовским матчам, заявил Дюков

Президент РФСподелился впечатлениями после поражения сборной России от Хорватии (0:1) в отборочном матче к ЧМ-2022.

«Я бы не говорил в целом по игре о каком-то невезении. Были моменты, в которых нам везло.

Но в конкретном моменте с пропущенным мячом можно говорить не о невезении, а о потери концентрации. Но этой потере предшествовала травма, которую получил Кудряшов.

Но в целом — да, мы были в 10 минутах от того, чтобы завоевать прямую путевку в Катар. Обидное поражение.

Надо признать, что сборная Хорватии владела преимуществом, создавала моменты. И сложно, когда нет контригры, постоянно защищаться и держать это давление. В принципе, 80 минут это удавалось.

По самоотдаче и по организации игры в обороне особых вопросов нет. Но хотелось бы что бы команда хотела играть в футбол сама, а не препятствовала сопернику это делать.

Федора поддержала вся команда. Все понимают, что это футбол и в его положении мог оказаться каждый. Да, момент сложный, потеря концентрации, тут надо задать вопрос самому Федору. Но как я и говорил уже, он прямо перед этим моментом получил травму.

С Карпиным встреча, конечно, будет. Подведем итоги тех матчей, которые сборная провела осенью. Обсудим, что получилось и что не получилось.

Валерий Георгиевич продолжит подготовку команды к мартовским матчам», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».