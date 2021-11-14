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    Карпин продолжит подготовку сборной России к мартовским матчам, заявил Дюков

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    Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями после поражения сборной России от Хорватии (0:1) в отборочном матче к ЧМ-2022.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Я бы не говорил в целом по игре о каком-то невезении. Были моменты, в которых нам везло.

    Но в конкретном моменте с пропущенным мячом можно говорить не о невезении, а о потери концентрации. Но этой потере предшествовала травма, которую получил Кудряшов.

    Но в целом — да, мы были в 10 минутах от того, чтобы завоевать прямую путевку в Катар. Обидное поражение.

    Надо признать, что сборная Хорватии владела преимуществом, создавала моменты. И сложно, когда нет контригры, постоянно защищаться и держать это давление. В принципе, 80 минут это удавалось.

    По самоотдаче и по организации игры в обороне особых вопросов нет. Но хотелось бы что бы команда хотела играть в футбол сама, а не препятствовала сопернику это делать.

    Федора поддержала вся команда. Все понимают, что это футбол и в его положении мог оказаться каждый. Да, момент сложный, потеря концентрации, тут надо задать вопрос самому Федору. Но как я и говорил уже, он прямо перед этим моментом получил травму.

    С Карпиным встреча, конечно, будет. Подведем итоги тех матчей, которые сборная провела осенью. Обсудим, что получилось и что не получилось.

    Валерий Георгиевич продолжит подготовку команды к мартовским матчам», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

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