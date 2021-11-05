«Лестер» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

Счет в матче был открыт на 51-й минуте гостями. Виктор Мозес после передачи Игнатова с фланга головой мяч вколотил в дальний нижний угол из середины штрафной «Лестера».

«Лисы» открылась спустя семь минут. После навеса с углового Даниэль Амарти переправил мяч в ворота красно-белых головой с близкого расстояния.

А на 74-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — Мозес схватил оппонента в штрафной.

В нижний угол бил с «точки» Джейми Варди, но отлично сыграл Селихов, отразив мяч в сторону.

Футбол. Лига Европы. Группа C Лестер — Спартак 1:1 Голы: 0:1 Виктор Мозес (51'), 1:1 Даниэль Амарти (58') Лестер: Каспер Шмейхель, Даниэль Амарти, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Бубакари Сумаре (Kiernan Dewsbury-Hall, 83'), Айосе Перес (Вильфред Ндиди, 59'), Юри Тилеманс, Райан Бертранд (Адемола Лукман, 58'), Патсон Дака (Джейми Варди, 71'), Келечи Ихеаначо Спартак: Квинси Промес, Александр Соболев (Зелимхан Бакаев, 77'), Михаил Игнатов (Александр Ломовицкий, 87'), Айртон Лукас, Роман Зобнин (Наиль Умяров, 77'), Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Alexander Selikhov Предупреждения: Юри Тилеманс (67'), Виктор Мозес (74')

Команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брендана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Спартак» дома примет итальянский «Наполи» (24 ноября), а «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией» (25 ноября).