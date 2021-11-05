«Лестер» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 51-й минуте гостями. Виктор Мозес после передачи Игнатова с фланга головой мяч вколотил в дальний нижний угол из середины штрафной «Лестера».
«Лисы» открылась спустя семь минут. После навеса с углового Даниэль Амарти переправил мяч в ворота красно-белых головой с близкого расстояния.
А на 74-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — Мозес схватил оппонента в штрафной.
В нижний угол бил с «точки» Джейми Варди, но отлично сыграл Селихов, отразив мяч в сторону.
Команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брендана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.
В следующем туре «Спартак» дома примет итальянский «Наполи» (24 ноября), а «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией» (25 ноября).