ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема«Реал» взял «Шахтер» классом. Бензема продолжает демонстрировать бомбардирские качества
  • 22:41
    • Автогол помог «Милану» уйти от поражения в матче с «Порту»
  • 22:34
    • Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Шахтером»
  • 21:56
    • Луис Суарес сыграет в атаке «Атлетико» против «Ливерпуля»
  • 18:51
    • «Йокерит» нанес поражение «Барысу»
  • 18:06
    • «Трактор» забросил шесть шайб «Адмиралу»
    Все новости спорта

    Бензема: Матч с «Шахтером» получился очень тяжелым для нас

    Футбол Реал Мадрид Футбол Испании Лига чемпионов Футбол Украины Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал результат матча четвертого тура с донецким «Шахтером» (2:1).

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    Француз оформил дубль и был признан лучшим игроком матча с «горняками».

    «Это был тяжелый матч для нас. Мы знали, что соперник очень хорош, и в итоге мы могли серьезно пострадать, но нам удалось победить. Победа — это самое главное.

    Сегодня мы сыграли не очень хорошо, но выиграли. Понятно, что болельщики хотят зрелищной игры, хотят видеть атаки своей команды, забитые голы.

    Мы всегда стараемся это делать, но сегодняшний соперник был очень хорош», — цитирует Бензема Marca.

    «Сливочные» возглавили группу D, набрав девять очков, команда из Донецка осталась на последнем месте с одним очком.

    В следующем туре 24 ноября «Шахтер» сыграет на выезде против «Интера», а «Реал» — в гостях с «Шерифом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» выиграть на поле «Лейпцига»?
  • «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:01
    •  2.29
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норри — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кепфер — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Прага — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры