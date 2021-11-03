Бензема: Матч с «Шахтером» получился очень тяжелым для нас

Нападающий мадридского «Реала»прокомментировал результат матча четвертого тура с донецким(2:1).

Француз оформил дубль и был признан лучшим игроком матча с «горняками».

«Это был тяжелый матч для нас. Мы знали, что соперник очень хорош, и в итоге мы могли серьезно пострадать, но нам удалось победить. Победа — это самое главное.

Сегодня мы сыграли не очень хорошо, но выиграли. Понятно, что болельщики хотят зрелищной игры, хотят видеть атаки своей команды, забитые голы.

Мы всегда стараемся это делать, но сегодняшний соперник был очень хорош», — цитирует Бензема Marca.

«Сливочные» возглавили группу D, набрав девять очков, команда из Донецка осталась на последнем месте с одним очком.

В следующем туре 24 ноября «Шахтер» сыграет на выезде против «Интера», а «Реал» — в гостях с «Шерифом».