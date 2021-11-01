Тухель: Не исключено, что «Мальме» постарается прыгнуть выше головы

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от выездного матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре английский клуб победил шведов на своем поле со счетом 4:0.

«Мы в хорошем положении, знаем, что нужно для достижения таких результатов, и какие усилия мы прилагаем для этого.

В то же время мы в каждом матче устанавливаем одни и те же стандарты. Так что завтра мы все начнем с нуля.

Не исключено, что "Мальме" понадобится прыгнуть выше головы, и они к этому подготовятся. Любая команда на этом уровне может показать выдающуюся игру.

Так что мы должны быть готовы, скромны и уважительно относиться к игре, потому что все может случиться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В данный момент «Челси» с 6 очками идет на втором месте в группе Н. «Мальме» с 0 очков и разницей мячей 0-11 замыкает квартет.