Азмун претендует на звание лучшего игрока года по версии IFFHS

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
В список номинантов вошли 32 футболиста, среди них нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Килиан Мбаппе, нападающий «Реала» Карим Бензема, нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, полузащитник «Челси» Жоржиньо и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Имя победителя будет объявлено в конце ноября 2021 года.
Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он провел за «сине-бело-голубых» 97 матчей и забил 60 мячей, стал трехкратным чемпионом России.