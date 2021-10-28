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    Азмун претендует на звание лучшего игрока года по версии IFFHS

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    Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун вошел в список номинантов на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    В список номинантов вошли 32 футболиста, среди них нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Килиан Мбаппе, нападающий «Реала» Карим Бензема, нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, полузащитник «Челси» Жоржиньо и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Имя победителя будет объявлено в конце ноября 2021 года.

    Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он провел за «сине-бело-голубых» 97 матчей и забил 60 мячей, стал трехкратным чемпионом России.

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