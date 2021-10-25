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    «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом Сосьедадом», Суарес оформил дубль

    «Атлетико» — «Реал Сосьеада»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    Счет на 7-й минуте открыл норвежский нападающий гостей Александр Сорлот, а на 48-й минуте швед Александер Исак увеличил преимущество гостей.

    На 61-й минуте уругвайский форвард Луис Суарес отыграл один гол, а на 77-й минуте он сравнял счет, реализовав пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Реал Сосьедад 2:2
    Голы: 0:1 Александр Сёрлот (7'), 0:2 Александер Исак (48'), 1:2 Луис Суарес (61'), 2:2 Луис Суарес (пенальти) (77') Атлетико: Ян Облак, Киран Триппьер, Фелипе, Марио Эрмосо (Эктор Эррера, 73'), Ренан Лоди (Жоффрей Кондогбиа, 58'), Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 58'), Коке, Тома Лемар (Янник Карраско, 46'), Антуан Гризманн (Матеус Кунья, 73'), Луис Суарес, Жоау Фелиш Реал Сосьедад: Александер Исак (Порту Кристиан, 63'), Александр Сёрлот (Хулен Лобете, 89'), Давид Сильва (Хон Пачеко, 63'), Микель Мерино, Игор Субельдия, Андер Гевара (Аднан Янузай, 88'), Андони Горосабель, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Хосеба Сальдуа (Benat Turrientes, 63'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Фелипе (31'), Хосеба Сальдуа (41'), Ариц Элустондо (68'), Микель Мерино (76')

    В следующем поединке в чемпионате Испании 28 октября «Атлетико» на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал Сосьедад» в тот же день проведет гостевой поединок с «Сельтой».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» идет первым с 21 очком после 10 игр, у «Атлетико» после 9 проведенных встреч 18 очков и 4-я строчка в таблице.

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