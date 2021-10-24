«Зенит» — «Спартак»: счет матча 7:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Питерцы провели атаку левым флангом, Ракицкий навесил в штрафную — Сердар Азмун опередил Айртона и головой вколотил мяч в сетку ворот.
На 28-й минуте Клаудиньо получил пас на углу штрафной гостей, качнул Мозеса и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку — Максименко не дотянулся.
На 36-й минуте Ракицкий с углового навесил на линию вратарской «Спартака», Азмун опередил Литвинова и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Ещё один провал в обороне «Спартака» привел к голу на 45-й минуте. Барриос сделал заброс вперёд, Андрей Мостовой убежал один на один, классно развернулся и покатил мяч в пустые ворота гостей.
На 53-й минуте красно-белые отыграли один мяч. Айртон с фланга сделал заброс в штрафную «Зенита», Соболев скинул мяч на Промеса, который качнул защитника и пробил точно в угол.
Спустя три минуты Азмун сделал перевод на правый край, Караваев ускорился по флангу и прострелил во вратарскую «Спартака» — Мостовой опередил Рассказова и переправил мяч в сетку.
На 78-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака». Максименко потащил удар Клаудиньо в упор, Кофрие замешкался во вратарской и снёс Азмуна, получив за это вторую жёлтую карточку.
Дзюба с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот. Максименко угадал направление, но не сумел спасти команду.
А на 88-й минуте Круговой с правого края навесил в штрафную, Дзюба из борьбы пробил по воротам — Максименко среагировал. Чистяков протолкнул мяч во вратарскую, а Ерохин добил в пустые ворота.
«Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в таблице РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.
В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».