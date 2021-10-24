«Зенит» — «Спартак»: счет матча 7:1, обзор голов

Петербургскийодержал домашнюю победу над московским(7:1) в матче 12-го тура чемпионат России.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Питерцы провели атаку левым флангом, Ракицкий навесил в штрафную — Сердар Азмун опередил Айртона и головой вколотил мяч в сетку ворот.

На 28-й минуте Клаудиньо получил пас на углу штрафной гостей, качнул Мозеса и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку — Максименко не дотянулся.

На 36-й минуте Ракицкий с углового навесил на линию вратарской «Спартака», Азмун опередил Литвинова и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Ещё один провал в обороне «Спартака» привел к голу на 45-й минуте. Барриос сделал заброс вперёд, Андрей Мостовой убежал один на один, классно развернулся и покатил мяч в пустые ворота гостей.

На 53-й минуте красно-белые отыграли один мяч. Айртон с фланга сделал заброс в штрафную «Зенита», Соболев скинул мяч на Промеса, который качнул защитника и пробил точно в угол.

Спустя три минуты Азмун сделал перевод на правый край, Караваев ускорился по флангу и прострелил во вратарскую «Спартака» — Мостовой опередил Рассказова и переправил мяч в сетку.

На 78-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака». Максименко потащил удар Клаудиньо в упор, Кофрие замешкался во вратарской и снёс Азмуна, получив за это вторую жёлтую карточку.

Дзюба с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот. Максименко угадал направление, но не сумел спасти команду.

А на 88-й минуте Круговой с правого края навесил в штрафную, Дзюба из борьбы пробил по воротам — Максименко среагировал. Чистяков протолкнул мяч во вратарскую, а Ерохин добил в пустые ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Спартак 7:1 Голы: 1:0 Сердар Азмун (21'), 2:0 Клаудиньо (28'), 3:0 Сердар Азмун (36') Зенит: Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (Артём Дзюба, 76'), Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос (Kirill Kravtsov, 83'), Вендел, Дуглас Сантос (Данил Круговой, 13'), Андрей Мостовой (Алексей Сутормин, 76'), Клаудиньо (Александр Ерохин, 83'), Сердар Азмун Спартак: Александр Соболев (Йоррит Хендрикс, 46'), Квинси Промес (Зелимхан Бакаев, 72'), Джордан Ларссон (Михаил Игнатов, 46'), Айртон Лукас, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Виктор Мозес (Александр Ломовицкий, 72'), Георгий Джикия, Maximiliano Caufriez, Николай Рассказов, Александр Максименко Предупреждения: Maximiliano Caufriez (66'), Ярослав Ракицкий (72'), Maximiliano Caufriez (79')

«Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в таблице РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».