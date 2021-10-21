ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ювентус»Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Зенита» в матче Лиги чемпионов
  • 00:01
    • «Бавария» забила 4 мяча в ворота «Бенфики»
  • 23:55
    • «Челси» разгромил «Мальмё», Жоржиньо оформил дубль
  • 23:54
    • МЮ победил «Аталанту», отыгравшись с 0:2
  • 23:52
    • «Лилль» и «Севилья» голов не забили
    Все новости спорта

    Жоржи Жезуш: «Бенфика» не заслужила разгрома от «Баварии»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Португалия Бенфика Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Бенфики» Жоржи Жезуш прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (0:4) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Жоржи Жезуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоржи Жезуш

    «Мы постоянно были в игре, Нойер сделал два прекрасных сэйва, это тоже повлияло на результат. Итоговый счет слишком жесток по отношению к нам и тому, что происходило на поле. Результат должен быть другим, большую часть времени мы не пропускали. "Бавария" изменила ход игры благодаря выходу свежих футболистов со скамейки.

    Ожидали ли мы, что нас разгромят? Ни в коем случае. Я думал, "Бавария" забьет максимум два мяча, а мы должны были забивать один или два. Впрочем, надо отдать должное "Баварии", потому что этой команде удалось изменить игру», — приводит слова Жезуша официальный сайт УЕФА.

    «Бенфика» занимает второе место в группе E с четырьмя очками в трех матчах. «Бавария» лидирует с девятью баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» выиграть у «Галатасарая»?
  • «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тоттенхэм» не сможет выиграть у «Витесса»?
  • «Витесс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Карабах» с «Кайратом» огорчат друг друга?
  • «Карабах» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Карабах — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры