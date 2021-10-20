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    Де Дзерби: «Шахтер» совершал ошибки, которых обычно не делает

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    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение команды в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Это не самое ужасное поражение в моей карьере. Такое случается с каждым тренером. Мы хорошо играли в первом тайме, смело, старались, хорошо контролировали мяч. Несмотря на пропущенный мяч, действовали мы неплохо. Но в начале второго тайма Винисиус забил быстрый гол, и наша задача стала очень трудной.

    Мы совершали ошибки, которых обычно не делаем. Но что мне не понравилось, так это то, что некоторые наши игроки опустили руки после того, как они забили второй мяч. Одно дело проиграть 0:2, и совсем другое — 0:5. Это не слишком хорошо, особенно для команды, которая находится в процессе своего становления. Мне бы не хотелось проходить через такие поражения снова», — цитирует де Дзерби пресс-служба УЕФА.

    «Реал» набрал шесть очков и делит 1-2 места в группе D с «Шерифом». «Шахтер» с одним баллом замыкает квартет.

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