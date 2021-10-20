«Челси» — «Мальме»: прогноз, составы, коэффициенты

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Лукаку, Вернер.
«Мальме»: Далин, Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ольссон, Бергет, Кристиансен, Пенья, Инносент, Бирманчевич, Чолак.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.16, на успех «Мальме» — 37.80, на ничью — 11.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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