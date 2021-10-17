Тухель прокомментировал победу над «Брентфордом»

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:0).

«Последние 20 минут матча напоминали кубковую игру. "Брентфорду" нечего было терять, они нашли свою мотивацию. Было ощущение, что у нас на одного игрока меньше.

Мы были недостаточно последовательны. Они нашли свою игру, а мы слишком много внимания уделяли обороне. Я был очень доволен первыми 65-70 минутами, возможно, мы должны были забить больше.

Хорошо быть на вершине таблицы, но есть слишком много команд, которые находятся близко, поэтому это не главное в октябре», — цитирует Тухеля BBC.

После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Челси» располагается на первом месте в турнирной таблице с 19 очками в активе. «Брентфорд» (12) — на седьмом месте.