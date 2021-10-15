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    «Все из-за денег». Президент «Урала» объяснил, почему у Кокорина не сложилась карьера

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    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину не удалось полностью реализовать свой потенциал.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Шатов во времена молодежной сборной получал у меня небольшие деньги. Как-то он рассказал такую историю: "Звонит мне Кокорин из Москвы: 'Я везде посмотрел, тут у нас нет такого Луи Виттон, а у вас есть. Ты сходи, купи'. Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты".

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    • Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Все из-за денег», — сказал Иванов в интервью Sports.ru.

    В этом сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности 31 минуту.

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