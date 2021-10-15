«Все из-за денег». Президент «Урала» объяснил, почему у Кокорина не сложилась карьера

Президент «Урала»рассказал, почему нападающему «Фиорентины»не удалось полностью реализовать свой потенциал.

«Шатов во времена молодежной сборной получал у меня небольшие деньги. Как-то он рассказал такую историю: "Звонит мне Кокорин из Москвы: 'Я везде посмотрел, тут у нас нет такого Луи Виттон, а у вас есть. Ты сходи, купи'. Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты".

Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Все из-за денег», — сказал Иванов в интервью Sports.ru.

В этом сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности 31 минуту.