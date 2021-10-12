Кек: Сборная России стала сильнее без Дзюбы

Главный тренер сборной Словениипрокомментировал поражение от России (1:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Да, действительно, в Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы.

Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учетом того, что в начале матча у нас все получалось. Хочу поздравить российскую команду», — передает слова Кека ТАСС.

В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.