Стало известно, когда Антон Миранчук может возобновить тренировки

Полузащитник «Локомотива», возможно, уже в этом году сможет вернуться в общую группу команды. Об этом сообщил агент футболиста

Миранчук продолжает восстанавливаться после частичного разрыва и воспаления сухожилия.

«У Антона все идет по плану. В прошлый четверг сделан крайний укол. Сейчас две недели будет наблюдение и контрольное МРТ. Антон находится в Германии, весь день с утра до вечера у него расписан. Фишка заключалась в том, чтобы попробовать залечить повреждение консервативно. Лечение состояло из курса, который включал в себя пять местных уколов в область повреждения. Каждый день у него были физиопроцедуры плюс занятия в тренажерном зале.

Никто никогда не скажет сроки. Очень важно, чтобы выбранный курс завершился благополучно. После МРТ станет понятно, насколько все будет эффективно. Я объективно надеюсь, что в этом году Антон присоединится к общей группе. У нас еще ноябрь и часть декабря. Всем бы этого хотелось», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».