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    Стало известно, когда Антон Миранчук может возобновить тренировки

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, возможно, уже в этом году сможет вернуться в общую группу команды. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Миранчук продолжает восстанавливаться после частичного разрыва и воспаления сухожилия.

    «У Антона все идет по плану. В прошлый четверг сделан крайний укол. Сейчас две недели будет наблюдение и контрольное МРТ. Антон находится в Германии, весь день с утра до вечера у него расписан. Фишка заключалась в том, чтобы попробовать залечить повреждение консервативно. Лечение состояло из курса, который включал в себя пять местных уколов в область повреждения. Каждый день у него были физиопроцедуры плюс занятия в тренажерном зале.

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    • Никто никогда не скажет сроки. Очень важно, чтобы выбранный курс завершился благополучно. После МРТ станет понятно, насколько все будет эффективно. Я объективно надеюсь, что в этом году Антон присоединится к общей группе. У нас еще ноябрь и часть декабря. Всем бы этого хотелось», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

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