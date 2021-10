Нападающие «Барселоны»полностью излечились от травм и вернулись в основную группу каталонцев, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что француз повредил колено в матче Евро-2020 против Венгрии, а аргентинец в начале августа травмировал сухожилие на ноге.

В нынешнем сезоне Дембеле и Агуэро не провели ни одного матча за «Барселону».

👋Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!

Both started training for part of the session with the rest of the squad today 🤩 pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ