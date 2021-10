Роналду признан лучшим игроком сентября в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед»назван лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце 36-летний португалец провел три матча, в которых забил три мяча. В игре против «Ньюкасла» Криштиану оформил дубль.

