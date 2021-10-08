Лапорта хотел, чтобы Месси играл за «Барселону» бесплатно

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Месси, как известно, несмотря на свое желание, так и не смог договорить с «Барселоной» о новом контракте. В начале августа аргентинский форвард перешел в «Пари Сен-Жермен».
«Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что делаю все на благо "Барселоны". Я
У нас очень хорошие отношения. Я знал, что если мы поправим финансовое положение, то сможем его удовлетворить, но мы не могли предъявлять требований, зная о его предложении из ПСЖ», — приводит слова Лапорты RAC1.