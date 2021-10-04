Гасперини: «Милан» меня реально впечатлил

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча Серии А с «Миланом» (2:3).

«Голы, пропущенные на 30-й секунде и перед самым перерывом, несомненно, стали для нас ударом. Ведь между этими голами у нас были моменты, чтобы сравнять счет.

Наша уверенность пошатнулась, но также стоит отметить, что "Милан" находится в прекрасной форме, все делал правильно и сегодня меня реально впечатлил.

Не повезло еще и в том, что мы потеряли Пессину из-за травмы. Хоть мы и по-прежнему создавали моменты, но либо подводила реализация, либо их спасал вратарь», — приводит слова тренера DAZN.

«Милан» поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. Клуб из Бергамо опустился на восьмую строчку с 11 очками.

16 октября «Милан» сыграет на своем поле против «Вероны», а «Аталанта» днем позже отправится в гости к «Эмполи».