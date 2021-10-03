Ушел из жизни экс-президент «Марселя» Тапи

Ушел из жизни бывший президент «Марселя», сообщает RMC Sport.

Тапи, который был болен раком желудка, скончался в возрасте 78 лет. О том, что он болен тяжелым онкологическим заболеванием, стало известно в 2017 году.

«Потеря Тапи оставит пустоту в сердцах марсельцев. Он навсегда останется легендой этого клуба. Наши соболезнования месье и близким Тапи», — говорится в заявлении «провансальцев».

Тапи занимал пост президента «Марселя» с 1986 по 1994 год. Во время работы Тапи «Марсель» четыре раза подряд становился чемпионом Франции (сезон-1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992), а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА (1993).